Число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса 9 июля увеличилось на рекордные 472 и достигло 11564, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 117 последних случаев 49 выявлены в карантинном центре (все — прибывшие из-за границы), 42 — в Ташкенте (все — среди населения), 15 — в Наманганской области (9 — бывшие в контакте с больными и взятые на карантин, 6 — население), 7 — в Ташкентской области (водители грузовиков, прибывших из-за рубежа), 2 — в Ферганской области и по 1 — в Сурхандарье и Бухарской области (среди населения).

В целом из 472 случаев за день 275 подтверждено в карантинных учреждениях, 190 — среди населения и 7 — у водителей грузовиков.

В течение дня выписано 227 пациентов, всего вылечилось 7287 человек, или 63%.

В четверг также сообщено о 6 случаях смерти пациентов с коронавирусом (днем ранее — 5): 2 — в Ташкенте, 2 — в Бухарской области (в том числе 1 гражданин Афганистана), по 1. — в Джизакской и Сурхандарьинской областях.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 4226 человек, состояние 42 из них тяжелое, 10 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.