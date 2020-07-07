В Самарканде скончался 61-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Житель Ургутского района О. Н. был госпитализирован 27 июня в областную инфекционную больницу, поскольку был в контакте с больным коронавирусом.

Врачи поставили ему диагноз «тяжелое течение инфекции COVID-19». Болезнь была осложнена двусторонней пневмонией и третьей степенью острой дыхательной недостаточности.

Минздрав отмечает, что пациент ранее страдал хронической почечной недостаточностью, гипертонией, ишемической болезнью сердца, пережил острый инфаркт миокарда.

Несмотря на оказанную помощь, пациент скончался от острой дыхательной и острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Это 38-й случай смерти пациента с коронавирусом в Узбекистане.