Министерство инвестиций и внешней торговли опубликовало для обсуждения проект постановления президента «О дополнительных мерах по комплексному социально-экономическому развитию Ташкента и поддержки предпринимательства и инновационной деятельности».

Документом планируется разработка Концепции развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента на 2020−2030 годы. На строительство и реконструкцию ее объектов планируется выделить кредит в размере 200 млн долларов сроком на 15 лет. Средства, как ожидается, будут предоставлены Французским агентством развития, международными финансовыми институтами и организациями зарубежных стран под гарантию правительства Узбекистана.

В 2020—2021 годах в Ташкенте планируют построить 656 км пешеходных и велосипедных дорожек. Кроме того, ожидается, что часть берега реки Чирчик длиной 16 км, протекающая через Бектемирский и Сергелийский районы, будет сужена на 65−80 м. Освободившиеся в результате этого земельные участки будут продавать через онлайн-аукцион. На реализацию этих проектов Министерство финансов выделит столичному хокимияту беспроцентную ссуду в размере 1 трлн сумов сроком до 2023 года.

В Ташкенте также планируется построить шесть новых путепроводов. Два из них появятся на пересечении Ташкентской кольцевой автомобильной дороги с проспектом Амира Темура и улицей Богишамол.

Еще две развязки планируется построить на пересечении Малой кольцевой дороги с улицами Карасарай и Фараби. На пересечении проспекта Амира Темура и улицы Хуршида также появится новый путепровод.

Последним проектом отмечается новая дорога и путепровод на пересечении улицы Чупонота и Малой кольцевой дороги, который был презентован президенту в ходе его объезда Сергелийского района в начале июня.

Обсуждения проекта документа продлится до 13 июля.