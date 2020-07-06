Количество официально зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса на конец воскресенья превысило отметку в 10 тысяч, составив 10020 и увеличившись за день на 312, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 84 последних случаев 16 выявлено в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 27 — в Ташкенте (5 — бывшие в контакте с заболевшими и взятые на карантин, 22 — среди населения), 22 — в Ташкентской области (6 — контактировавшие, 16 — среди населения) 19 — в Самаркандской области (3 — контактировавшие, 16 — среди населения).

За весь день в карантинных учреждениях было подтверждено 190 случаев, среди населения — 121 (в том числе 84 — в Ташкенте, 21 — в Ташкентской области и 16 — в Самаркандской), 1 — у водителя грузовика, прибывшего из-за границы.

В течение дня сообщено о выздоровлении 159 пациентов, общее число вылечившихся достигло 6584 (65%). Число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляет 34.

На лечении в медучреждениях сейчас находится 3402 человека, состояние 25 из них тяжелое, 8 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях находится 42895 человек, в стационарных — 25021.

Источник: Минздрав.