Профессиональная футбольная лига Узбекистана отстранила от участия в Про-лиге самаркандский клуб «Шердор» и «Иттифак-Навои» за несоблюдение требований и несвоевременную оплату взносов и других платежей, сообщила пресс-служба ПФЛ.

В январе комиссия проверила служебную деятельность клубов, участвующих в чемпионате: финансовая отчетность, дисциплина и соблюдение правил.

Руководство команды «Шердор» не предоставило в ПФЛ подтверждение финансовой деятельности, за исключением гарантийных писем, и не уплатило взнос за участие в чемпионате.

Клуб также уличен в задолженностях, неполной оплате участия в прошлогодних соревнованиях и неадекватной бухгалтерской деятельности, пишет пресс-служба. Комиссия обязала исправить ситуацию до 1 апреля, но руководство команды этого не сделало. Эксперты ПФЛ рекомендовали не усложнять ситуацию и пойти на понижение в классе.

«Иттифак-Навои» также должен был сыграть в первом дивизионе, но не прошел квалификацию в прошлом сезоне, не полностью выполнил требования регламента и имеет долги по взносам за участие в турнире. Команда проведет сезон во втором дивизионе — Про-лиге Б.