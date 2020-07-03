Двухлетний ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Ташкенте 2 июля, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В 12:00 на улице Хондамир в одной из махаллей Учтепинского района водитель Spark З. Н. (38 лет) совершил наезд на двухлетнюю С. Х. Девочка получила телесные повреждения, от которых позднее скончалась в больнице.

По данным ГУВД, предварительна причина ДТП — водитель не заметил ребенка, который внезапно выбежал на дорогу. Девочка была без присмотра родителей, отмечают в управлении. Инцидент произошел внутри жилого квартала.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса.