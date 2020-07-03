В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер известного бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил в своем Телеграм-канале президент Чечни Рамзан Кадыров.

«От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково предопределение!», — написал глава Чечни.

Как сообщает Eurosport, 25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с пневмонией. Позже он перенес инсульт, операцию на сердце и впал в кому. У него был также диагностирован коронавирус, пишет РТ Спорт.

В сентябре 2019 года Абдулманапа Нурмагомедова включили в Книгу рекордов России за воспитание наибольшего количества чемпионов по боевому самбо. Согласно официальным данным, Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира.