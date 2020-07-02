В целях поддержки предприятий, участвующих в ликвидации последствий ЧП в Сырдарьинской и Бухарской областях, ускорении процессов урбанизации во всех регионах Республики Узбекистан, а также в период пандемии, компания UzAuto Trailer запустила мега-акцию «3 в 1».
UzAuto Trailer совместно с ПАО «КАМАЗ» и «КАМАЗ-Лизинг» предлагает приобрести популярную модель автосамосвала «КАМАЗ 6520−1043» на выгодных условиях.
Скидка
Стандартная цена автосамосвала составляет 670 млн сумов с учетом НДС. А в рамках акции его можно приобрести за 598 млн сумов, получив большую скидку в размере 72 млн сумов.
Технику можно забрать сразу же после оплаты, сэкономив кучу времени.
Лизинг от производителя
В рамках акции также есть возможность приобрести «КАМАЗ 6520−1043» в лизинг с условиями:
- комиссия — 0%;
- срок — до 36 месяцев;
- итоговая ставка 16% годовых на остаток задолженности — равномерное или убывающее погашение;
- авансовый платеж — от 25%;
- онлайн-оформление сделки и передача документов.
Бесплатное техническое обслуживание
Бонусом к сделке покупатели получат восемь бесплатных ТО на общую сумму 15 млн сумов. Ими можно будет воспользоваться в течение одного года или после пробега техники до 60 тысяч км.
ТО включает в себя:
- замену масел и жидкостей;
- замену фильтров;
- полную сервисную консультацию.
UzAuto Trailer предлагает своим покупателям хит продаж и делает его еще доступнее.
Все предложения акции суммируются между собой и становятся втройне выгодными.
Количество автосамосвалов по акции ограничено.
Акция продлится до 1 августа.
Компания UzAuto Trailer официально заявляет, что покупатели получат все без обмана и сложных процедур.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−202−88−66.
Сайт: uzautotrailer.uz
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Instagram: @uzautotrailer_kamaz
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