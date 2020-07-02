В целях поддержки предприятий, участвующих в ликвидации последствий ЧП в Сырдарьинской и Бухарской областях, ускорении процессов урбанизации во всех регионах Республики Узбекистан, а также в период пандемии, компания UzAuto Trailer запустила мега-акцию «3 в 1».

UzAuto Trailer совместно с ПАО «КАМАЗ» и «КАМАЗ-Лизинг» предлагает приобрести популярную модель автосамосвала «КАМАЗ 6520−1043» на выгодных условиях.





Скидка

Стандартная цена автосамосвала составляет 670 млн сумов с учетом НДС. А в рамках акции его можно приобрести за 598 млн сумов, получив большую скидку в размере 72 млн сумов.

Технику можно забрать сразу же после оплаты, сэкономив кучу времени.

Лизинг от производителя

В рамках акции также есть возможность приобрести «КАМАЗ 6520−1043» в лизинг с условиями:

комиссия — 0%;

срок — до 36 месяцев;

итоговая ставка 16% годовых на остаток задолженности — равномерное или убывающее погашение;

авансовый платеж — от 25%;

онлайн-оформление сделки и передача документов.





Бесплатное техническое обслуживание

Бонусом к сделке покупатели получат восемь бесплатных ТО на общую сумму 15 млн сумов. Ими можно будет воспользоваться в течение одного года или после пробега техники до 60 тысяч км.

ТО включает в себя:

замену масел и жидкостей;

замену фильтров;

полную сервисную консультацию.

UzAuto Trailer предлагает своим покупателям хит продаж и делает его еще доступнее.

Все предложения акции суммируются между собой и становятся втройне выгодными.





Количество автосамосвалов по акции ограничено.

Акция продлится до 1 августа.

Компания UzAuto Trailer официально заявляет, что покупатели получат все без обмана и сложных процедур.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−202−88−66.

Сайт: uzautotrailer.uz

Facebook: fb.com/UzautoTrailerKAMAZ

Instagram: @uzautotrailer_kamaz

Telegram: t.me/uzautotrailer_official

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