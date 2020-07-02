Три человека погибли в результате столкновения Cobalt с грузовым автомобилем Mercedes-Benz в Бухарской области, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Инцидент произошел 1 июля примерно в 7:00 на 395-м км автодороги А-380, которая пролегает по территории Пешкунского района. Cobalt под управлением 21-летнего Х. С. столкнулся с ехавшим впереди грузовым Mercedes-Benz 1841 LS под управлением 52-летнего Ю. Ш.

В результате ДТП водитель Cobalt и два пассажира — 22-летний С. Й. и 50-летний П. Н. от полученных травм скончались на месте происшествия.

Следственный департамент при районном ОВД возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.