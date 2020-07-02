Количество подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса 1 июля увеличилось на 278 и достигло 8781, сообщила пресс-служба Минздрава.

Из 110 последних случаев 69 выявлено в карантинном центре в Ташкентской области (все — прибывшие из-за рубежа), 26 — в столице (13 — у бывших в контакте с заболевшими и взятых на карантин, 13 — среди населения), 10 — в Сырдарьинской области (5 — у бывших в контакте, 5 — среди населения), 2 — в Бухарской области (1 — контактировавший, 1 — среди населения), 2 — в Самаркандской и 1 — в Кашкадарьинской области (контактировавшие).

В целом из 278 случаев за день 218 зарегистрировано в карантинных учреждениях, 50 — среди населения (35 — в Ташкенте, 5 — в Бухарской области, 5 — в Сырдарьинской, 4 — в Хорезмской, 1 — в Каракалпакстане), 10 — у водителей грузовиков, прибывших из-за границы.

В течение дня сообщено о выздоровлении 165 пациентов, общее число вылечившихся составило 5847 (66%). Число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 27.

На лечении находится 2907 человек, состояние 18 тяжелое, 7 — крайне тяжелое.

На карантине в домашних условиях содержится 40311 человек, в стационарных — 24576.

Источник: Минздрав.