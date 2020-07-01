Вторым подозреваемым по делу о получении взятки в 50 тысяч долларов является заместитель начальника Управления капитального строительства хокимията Ташкента, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Ранее мы писали, что начальник отдела хокимията Чиланзарского района был задержан при получении 50 тысяч долларов. Отмечалось, что предпринимателю было обещано оформить права собственности на земельную площадь в 1 га за 1,4 млн долларов.

Как уточнили в Генпрокуратуре, 22 июня правоохранительные органы получили оперативную информацию о том, что планируется продажа 1 га земельного участка в Чиланзарском районе за 1,4 млн долларов. Во главе сделки стояли замначальника Управления капитального строительства хокимията Ташкента Б. А. (1968 года рождения) и начальник отдела хокимията Чиланзарского района Х. Ш. (1985), отметили в ведомстве.

Согласно договоренности, предприниматель должен был выплатить 50 тысяч долларов авансом в качестве задатка, а остальную часть — в течение недели, то есть после оформления документов.

Стало известно, что замначальника Управления капстроительства Б. А. был задержан при получении 50 тысяч долларов в рамках оперативного мероприятия, проведенного 24 июня сотрудниками управления Службы государственной безопасности и прокуратуры Ташкента. На следующий день оперативное мероприятие продолжилось — Б. А. отвез деньги начальнику отдела хокимията Чиланзара Х. Ш., который также был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) и 212 (посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса. Задержанные заключены под стражу.