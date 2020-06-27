При получении 50 тысяч долларов за обещание оформить земельный участок предпринимателю задержан начальник отдела хокимията Чиланзарского района Ташкента, сообщили «Газете.uz» источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что госслужащий пообещал предпринимателю оформить права собственности на земельную площадь в 1 га за 1,4 млн долларов.

Представитель хокимията задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Узбекистана 25 июня в рамках оперативного мероприятия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки) Уголовного кодекса, сообщил источник.

Ранее в июне сообщалось о задержании заместителя хокима Кибрайского района Ташкентской области при получении 25 тысяч долларов за обещание выделить земельный участок предпринимателю.