Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 1 июля выросло на 124 и достигло 8627, сообщило Министерство здравоохранения.

85 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все — прибывшие из-за рубежа), 24 — в Ташкенте (из них 13 — среди населения и 11 — у контактировавших с заболевшими и помещенными на карантин), 2 — в Ташкентской области (все — у водителей грузовиков дальнего следования), 5 — в Бухарской области (4 — среди населения и 1 — у контактировавшего с заболевшим и взятом на карантин), 7 — в Хорезмской области (4 — среди населения и 3 — у контактировавших с заболевшими и помещенными на карантин), 1 — в Каракалпакстане среди населения.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 5682. Лечение проходят 2919 пациентов.