Со следующей недели среди населения Узбекистана начнется тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов.

По его словам, до сих пор в Узбекистане работали над выявлением и лечением инфицированных COVID-19 и изолировали тех, кто был в контакте с инфицированными.

«Для выявления коронавируса необходим только анализ ПЦР (полимеразной цепной реакции — ред.). Для формирования антител инфицированные коронавирусом должны пройти лечение и выздороветь», — сказал он.

Хабибулла Акилов, являющийся ректором Ташкентского института усовершенствования врачей, отметил, что выявление антител путем проведения иммуноферментного анализа необходимо для постепенного смягчения карантинных мер в стране.

Проверка жителей на иммунитет к COVID-19 проводится в разных странах. В Япония с 1 июня в связи с отменой режима чрезвычайной ситуации начато тестирование на антитела, чтобы понять, сколько человек было инфицировано, включая бессимптомные случаи. Результаты анализов позволят выяснить, сколько понадобится вакцины, когда она станет доступной.

В столице России Москве тестирование населения на иммунитет к коронавирусу стартовало 15 мая. Сначала в нем могли участвовать только те, кто получил приглашение по электронной почте или SMS. С 27 мая тестируются все желающие. После проверки 50 тысяч человек антитела были обнаружены у 12,5%.

В конце апреля Всемирная организация здравоохранения отмечала, что нет убедительных данных о том, что человек, который однажды справился с коронавирусом и выработал антитела, не сможет заразиться вторично.