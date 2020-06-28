Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о смерти 52-летнего врача Яккасарайского районного медицинского объединения Ташкента, у которого ранее был выявлен коронавирус.

По данным Минздрава, А. У. (1968 года рождения) с 14 июня работал в карантинном центре «Уртасарай» в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.

Состояние мужчины ухудшилось 23 июня. Он был сначала госпитализирован в Зангиатинскую районную инфекционную больницу, а затем — в клинику НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний с острым инфарктом миокарда.

26 июня он был переведен в реанимационное отделение из-за сердечно-легочной и дыхательной недостаточности и ухудшения состояния. Несмотря на оказанную помощь, врач скончался от инфаркта миокарда, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Это первый случай смерти среди медицинских работников, инфицированных COVID-19 от пациентов, в стране, уточнили в пресс-службе Минздрава.