Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о смерти 52-летнего врача Яккасарайского районного медицинского объединения Ташкента, у которого ранее был выявлен коронавирус.
По данным Минздрава, А. У. (1968 года рождения) с 14 июня работал в карантинном центре «Уртасарай» в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.
Состояние мужчины ухудшилось 23 июня. Он был сначала госпитализирован в Зангиатинскую районную инфекционную больницу, а затем — в клинику НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний с острым инфарктом миокарда.
26 июня он был переведен в реанимационное отделение из-за сердечно-легочной и дыхательной недостаточности и ухудшения состояния. Несмотря на оказанную помощь, врач скончался от инфаркта миокарда, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
Это первый случай смерти среди медицинских работников, инфицированных COVID-19 от пациентов, в стране, уточнили в пресс-службе Минздрава.
Павел Ю
Не написано когда скончался. Это проблема?
Вазген Ксеракопян
Вообще-то первый врач умерший от коронавируса был в самом начале. ЛОР, если не ошибаюсь.
Ravshan Sultanov
Оллох рахматига олсин! Соболезнования родным! Но причём тут коронавирус?!
Lola Sharapova
Царство ему небесное умер на поле битвы как герой. Жалко что он заразился может не было хорошей защиты от вируса?
Iskandar Sudakayev
Inna Lillahi va Inna Ilayhi Rojiun!
Joyingiz jannatda bo'lsin