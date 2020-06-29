Митинг за свободу слова прошел 29 июня в Бишкеке, его участники выступали против принятого парламентом Кыргызстана закона, который ограничивает распространение информации в интернете, сообщило РИА Новости.

Митингующие с плакатами о сохранении свободы слова в стране прошлись по центральным улицам Бишкека к зданию парламента. По разным оценкам в марше приняло участие от 500 до 1000 человек.

Участники требовали от президента страны наложить вето на закон «О манипулировании информацией», который в минувший четверг был принят парламентом страны.

Инициатор законопроекта депутат Гульшат Асылбаева отмечала, что документ направлен на борьбу с фейковой информацией в сети и на ограничение доступа к непроверенным данным.

Документ предусматривает порядок и условия распространения информации в интернете, а также порядок ограничения доступа к сайтам и страницам сайта в сети в случае несоблюдения законодательства республики.

Документ был негативно воспринят в обществе, отмечает агентство. Активисты и правозащитники посчитали, что закон угрожает свободе слова в стране. Некоторые общественные организации открыто обратились к президенту Кыргызстана с просьбой не подписывать этот закон.

По мнению активистов, закон призван не бороться с фейками, а контролировать всех пользователей социальных сетей. Они считают, что в Кыргызстане не должно быть цензуры, так как страна позиционирует себя как демократическое государство.

Как сообщает новостной портал Kloop.kg, протестующие также настаивали на том, что во время принятия закона в парламенте не было кворума и в зале заседаний было слишком мало депутатов.