Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 выросло на 168 и достигло 8199, сообщило Министерство здравоохранения.

Из них 151 новый случай выявлен среди граждан, находящихся в карантинном центре, 9 — в Бухарской области (из них 3 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин, 6 — среди населения), 7 — в Ташкенте (из них 5 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин, 2 — среди населения) и еще 1 — в Джизакской области у гражданина, находящегося на карантине.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось на 97 человек до 5426.