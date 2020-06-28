Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса выросло на 43 и достигло 7725, сообщила пресс-служба Минздрава.

Из общего числа новых случаев 30 подтверждено в карантинном комплексе под Ташкентом (все — прибывшие из-за границы), 11 — в Ташкентской области (10 — у контактировавших с больными и находящихся на карантине, 1 — среди населения), 2 — в столице (1 — контактировавший и взятый на карантин, 1 — среди населения).

Напомним, число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 5240, число скончавшихся, у которых была диагностирована эта инфекция, — 20.

На лечении сейчас находится 2465 человек, состояние 19 тяжелое, 6 — крайне тяжелое.