«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку самых вкусных тефтелей и фрикаделек на любой вкус.

Тефтели с сыром в томатном соусе





Тефтели с сыром в томатном соусе — отличное решение, если хочется приготовить что-то особенное на второе.

Азиатские фрикадельки с лапшой





Потрясающее блюдо с богатым и насыщенным вкусом. Секрет этих необычных фрикаделек кроется в специальном соусе.

Запеченные тефтели в томатном соусе





Мясные тефтели в томатном соусе являются классикой кулинарии. А такой вариант приготовления блюда обязательно понравится всем, так как не требует особых усилий и времени.

Запеканка с фрикадельками





Ароматная и сочная запеканка из мясных фрикаделек с картофельным пюре и сыром — вкусное и необычное блюдо для сытного семейного обеда или ужина.

Мясные тефтели





Эти тефтели отлично подходят практически к любому гарниру, будь то пюре, каша или макароны.

Митболы в томатном соусе





Нежные и ароматные фрикадельки в ярком сочном томатном соусе — блюдо в итальянском стиле. Внутри них — пармезан и итальянские травы. А соус — это божественное сочетание томатов, чеснока и базилика.

Куриные тефтельки в сырно-сливочном соусе





Куриные тефтели в соусе из сыра, сливок и зелени — блюдо не только очень вкусное, но и полезное. Тефтели предварительно не обжариваются, а просто запекаются в духовке.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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