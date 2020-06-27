«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку самых вкусных тефтелей и фрикаделек на любой вкус.
Тефтели с сыром в томатном соусе
Тефтели с сыром в томатном соусе — отличное решение, если хочется приготовить что-то особенное на второе.
Азиатские фрикадельки с лапшой
Потрясающее блюдо с богатым и насыщенным вкусом. Секрет этих необычных фрикаделек кроется в специальном соусе.
Запеченные тефтели в томатном соусе
Мясные тефтели в томатном соусе являются классикой кулинарии. А такой вариант приготовления блюда обязательно понравится всем, так как не требует особых усилий и времени.
Запеканка с фрикадельками
Ароматная и сочная запеканка из мясных фрикаделек с картофельным пюре и сыром — вкусное и необычное блюдо для сытного семейного обеда или ужина.
Мясные тефтели
Эти тефтели отлично подходят практически к любому гарниру, будь то пюре, каша или макароны.
Митболы в томатном соусе
Нежные и ароматные фрикадельки в ярком сочном томатном соусе — блюдо в итальянском стиле. Внутри них — пармезан и итальянские травы. А соус — это божественное сочетание томатов, чеснока и базилика.
Куриные тефтельки в сырно-сливочном соусе
Куриные тефтели в соусе из сыра, сливок и зелени — блюдо не только очень вкусное, но и полезное. Тефтели предварительно не обжариваются, а просто запекаются в духовке.
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