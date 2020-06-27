Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 27 июня выросло на 61 и достигло 7551, сообщило Министерство здравоохранения.

38 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), 22 — в Ташкенте (из них 12 — среди населения и 10 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин), 1 — в Ташкентской области среди населения.

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 5063. На лечении остаются 2468 пациентов.