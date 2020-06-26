В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на своём поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Счет в игре открыл Кристиан Пулишич на 36-й минуте матча, реализовав выход один на один с вратарем (1:0). На 55-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне точным ударом пробил штрафной и сравнял счет (1:1).

На 77-й минуте игрок «Манчестер Сити» Фернандиньо у линии ворот остановил рукой мяч, который мог залететь в ворота. После просмотра видеоповтора VAR судья назначил пенальти в ворота команды из Манчестера и показал красную карточку Фернандиньо. 11-метровый реализовал вингер «Челси» Виллиан (2:1). До конца игры счёт сохранился.

Таким образом, опередивший своего ближайшего соперника на 23 очка «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги.

В турнирной таблице после 31-го тура «Ливерпуль» набрал 86 очков, за ним идет «Манчестер Сити» с 63 очками. Даже если команда из Манчестера победит все оставшиеся матчи, а «Ливерпуль» проиграет, «Манчестер Сити» не сможет догнать мерсисайдцев по очкам.

«Ливерпуль» стал первой командой, которая выиграла чемпионат за семь туров до его окончания.

Это также первая победа мерсисайдского клуба в чемпионате Англии с 1990 года.