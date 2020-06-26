Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев 25 июня на встрече с журналистами и блогерами ответил на вопросы о событиях в Сохе, безработице в регионе, лести, принудительной подписке на газеты и взяточничестве, передает пресс-служба областной администрации.

«Тот, кто был на территории анклава, хорошо знаком с его проблемами. Я против того, чтобы инцидент на роднике Чашма называли „Сохскими событиями“, — заявил хоким области. — Мы всегда жили дружно и мирно с кыргызским народом».

Говоря о безработице в Сохском районе, Шухрат Ганиев указал, что на сегодняшний день уже трудоустроены более 2500 безработных.

«В эти дни в Сохе начата большая работа. Чего только стоит выделение сохской молодежи дополнительных 500 мест для обучения в вузах Ферганской долины. Завтра эти кадры с высшим образованием вернутся и будут трудиться в родном районе, — добавил руководитель. — Недавно прочитал в социальных сетях, что в Ферганской области более 84 тысячи женщин остаются безработными. Это заявление не имеет никакого основания. Сокращение безработицы означает сокращение бедности. Ежегодно на рынок труда области входят 60−65 тысяч молодых людей».

На встрече у хокима спросили, как он относится к лести и подхалимству. «Я считаю, лесть — это говорить о делах, которые не сделаны. У меня есть свой принцип — меньше говорить, больше делать. Я не верю в обещания о выполнении каких-то дел. Все дела должны быть не на словах, а на практике», — отметил он.

Глава областной администрации также ответил на вопрос, предлагали ли ему когда-либо взятку. «Если бы я брал взятки, то не смог бы так долго занимать пост руководителя области. Вывод за вами», — заявил Шухрат Ганиев.

Хоким выступил против принудительной подписки на периодические издания. По его словам, в преддверии подписной кампании он получает от центральных газет и журналов много писем с просьбой помочь.

«Я вообще против принудительной подписки. Мы можем рекомендовать местным хокимиятам, организациям и предприятиям. Я бы хотел отдельно отметить, что мы готовы оказать помощь представителям печати в пропаганде и готовы к сотрудничеству. Если в газетах будет много аналитических материалов, то читателей будет больше. Он будет добровольно подписываться», — сказал Шухрат Ганиев.

Напомним, пост хокима Ферганской области Шухрат Ганиев занимает с 2012 года. После событий в Сохе жители района выразили недовольство руководителем региона на встрече с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Среди проблем Соха были названы отсутствие сообщения с остальной частью области, нехватка воды, муки и другие. Позже глава правительства высказал мнение, что при урегулировании инцидента у родника Чашма усугубления ситуации не допустили прибывшие сюда хоким Ферганской области Шухрат Ганиев и другие руководители.