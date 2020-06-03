Усугубления ситуации на узбекско-кыргызской границе удалось избежать благодаря хокиму Ферганской области и другим руководителям, которые прибыли на место конфликта. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на внеочередной сессии кенгаша народных депутатов Сохского района в среду, сообщила пресс-служба районной администрации.

Глава правительства передал жителям Сохского района слова «глубокого уважения и почтения» от имени президента Шавката Мирзиёев.

«Конечно, неприятная ситуация, произошедшая несколько дней назад на границе, заставила всех нас пересмотреть многое, взглянуть на многое по-другому. По непосредственному поручению президента руководители ответственных ведомств во главе со мной прибыли сюда для изучения ситуации. В первую очередь, усугубления ситуации не допустили прибывшие сюда хоким Ферганской области Шухрат Ганиев и другие руководители. Ценить мир — это большое счастье», — цитирует премьер-министра пресс-служба районного хокимията.





По его словам, перед правительством стоит ответственная задача — решить проблемы и благоустроить Сохский район.

«Для это государство создаст все возможности и условия. Принято решение главы государства о социально-экономическом развитии Сохского района, на основе которого в районе должны вестись системные работы. Эта работа требует от нового хокима района большой ответственности», — сказал Абдулла Арипов.

Ранее сообщалось, что новым хокимом Сохского района на этом заседании был утвержден Сайидбахром Сайидбурхонович Сайидмусаев, с 2019 года занимавший должность начальника УВД района.

Кроме того, на сессии были утверждены заместители хокима. Бобосодик Латипов стал заместителем хокима района по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе. В 2017—2018 годах он уже занимал этот пост. В 2018—2019 годах был заместителем начальника Управления образования Ферганской области, а до последнего времени — заведующим кафедрой Ферганского областного института повышения квалификации.

Мамуржон Ботиров стал первым замхокима по финансово-экономическим вопросам и вопросам сокращения бедности — начальником отдела по экономическому развитию и сокращению бедности. В разные годы он работал председателем Союза дехкан и фермеров района, главой Палаты товаропроизводителей и предпринимателей района, председателем правления компании «Сухсавдоинвест» и заведующим Народной приемной президента в Сохском районе.