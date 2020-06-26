Представительство ООН в Узбекистане направило гуманитарную помощь хокимияту Сардобинского района в связи с прорывом дамбы в Сырдарьинской области.

Как сообщила пресс-служба представительства, в состав груза вошли одноразовые маски и перчатки, предметы личной гигиены, хозяйственные предметы, антисептики и другие предметы первой необходимости.

Средства на помощь стоимостью 30 тысяч долларов выделены Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

«В дополнение к вещам, которые люди потеряли в результате катастрофы, мы также предоставили средства индивидуальной защиты, чтобы помочь остановить распространение COVID-19. Очевидно, что десяткам тысяч людей, многие из которых потеряли свои дома, необходимо долгосрочное, безопасное и достойное решение, чтобы не оставить никого в стороне», — отметила постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер.