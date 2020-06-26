Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 26 июня выросло на 92 и достигло 7320, сообщило Министерство здравоохранения.

70 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), 20 — в Ташкенте (из них 16 — у контактировавших с заболевшими и помещенных на карантин, 4 — среди населения), 2 — в Бухарской области (из них 1 — у контактировавших с заболевшими и 1 — среди населения).

Общее число выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 4913.