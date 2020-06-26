Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 26 июня выросло на 51 и достигло 7228, сообщило Министерство здравоохранения.

21 новый случай выявлен среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), 22 — в Хорезмской области (из них 10 — у контактировавших с заболевшими и помещенными на карантин, 10 — среди населения и 2 — у водителей грузовиков), 7 — в Сырдарьинской области (из них 3 — у контактировавших с заболевшими, 1 — среди населения и 3 — у водителей грузовиков). Еще 1 случай диагностирован среди населения в Ташкентской области.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране составляет 4877. Лечение проходят 2331 пациент, состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 7 — крайне тяжелое.