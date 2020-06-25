Ряд частных клиник Ташкента заключил соглашения с Центром санитарно-эпидемиологического благополучия столицы на проведение платных тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

По данным руководителя центра Малики Кудратходжаевой, по состоянию на 25 июня соглашения подписаны с клиниками «Тиббиёт дунёси», Swiss Lab, Vitros Diagnostics, Genotexnologiya и Akfa Medline.

Изучив условия в лабораториях этих клиник, центр дал заключение на их соответствие установленным требованиям.

Первой оказывать данную услугу с 24 июня начала клиника «Тиббиёт дунёси». Ожидается, что остальные клиники начнут проводить тесты до конца текущей недели.