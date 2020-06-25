Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса COVID-19 за четверг увеличилось на 276 и достигло 7177, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Дневной прирост стал рекордным с 15 марта, когда был подтвержден первый случай. Днем ранее эта цифра составила 239.

Из общего числа новых случаев 243 выявлено в карантинных учреждениях, 24 — среди населения (в том числе 17 — в Ташкенте, 4 — в Ташкентской области, 2 — в Джизакской и 1 — в Андижанской области), 9 — среди водителей грузовиков, прибывших из-за рубежа.

В течение дня выписано 192 бывших пациента с коронавирусом, что также является рекордным показателем. Общее число выздоровевших достигло 4877 человек. Число скончавшихся пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, составляет 20 человек.

На лечении сейчас находится 2280 человек, состояние 18 из них тяжелое, 6 — крайне тяжелое.

За день в вирусологических лабораториях в системе Минздрава проведено 21148 тестов на коронавирус, а всего с 15 марта — 1 миллион 121 тысяча 236 тестов.

Источник: Минздрав.