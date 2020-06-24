Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Ботир Курбанов на брифинге в среду ответил на вопрос, должны ли все сотрудники носить маску на собраниях на рабочих местах.

«Мы говорим об этом каждый раз через СМИ: в первую очередь, нужно резко сократить количество собраний. Если проведение этого собрания имеет значение в направлении деятельности и оно проводится для решения определенной проблемы, то нужно организовать его с соблюдением социальной дистанций, своевременно проветривать помещения», — сказал он.

Кроме того, по его словам, при организации совещаний нужно учитывать здоровье сотрудников.

«Все сотрудники на собраниях должны быть в масках. То есть ношение масок приобретает специальное значение, в первую очередь, при защите от этой болезни себя, а также коллектива, то есть другого сотрудника, находящегося рядом, и для предотвращения ее распространения», — подчеркнул Ботир Курбанов.

Согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, во всех регионах, независимо от уровня карантина, сохраняется ряд обязательных требований и ограничений, такие как соблюдение социальной дистанции (2 метра), использование лицевых масок, запрет на массовые мероприятия и другие.

Ранее начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков отмечал, что с начала карантина по 27 апреля сотрудники Госинспекции, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии составили 71028 протоколов о нарушении санитарных правил и гигиенических норм в отношении лиц, не носивших маски и нарушивших режим карантина. Было выписано штрафов на сумму 45,8 млрд сумов. 50% от поступивших средств перечисляются в государственный бюджет, оставшиеся 50% — в МВД.