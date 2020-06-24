23 июня примерно в 10:05 на Ташкентской кольцевой автодороге в Учтепинском районе произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход.

Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, 28-летний водитель Spark Ш. Ж. совершил наезд на 73-летнего А. К., который переходил дорогу не по пешеходному переходу. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса.