Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса предложили принять закон об амнистии капитала, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Предложение прозвучало в ходе «круглого стола», организованного Комитетом Законодательной палаты по бюджету и экономическим реформам совместно с фракциями политических партий.

Выступившие рассказали, что, согласно данным Центрального банка о платежном балансе, международном инвестиционном состоянии и внешнем долге Узбекистана, остаток депозитов юридических лиц и населения за последние три года составил 11,5 млрд долларов.

«Это средства, полученные в ходе денежных переводов, основная сумма которых хранится у населения или используется в теневой экономике», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что для привлечения средств теневой экономики требуется легализовать их, применив амнистию капитала. Депутаты высказали мнение, что целесообразно принять амнистию капитала в форме закона, так он «будет внушать больше доверия гражданам и станет объектом парламентского контроля».

Депутаты также обсудили введение системы обязательного декларирования доходов граждан, которая должна обеспечить социальную поддержку населения, создать справедливую налоговую систему и выявить неформальную экономику.

«Сокращение объема теневого сектора также будет во многом зависеть от решения институциональных проблем, то есть защиты прав и свобод предпринимателей. С этой целью депутаты поддержали необходимость совершенствования законов о свободе предпринимательства и неприкосновенности частной собственности», — подчеркивается в сообщении.