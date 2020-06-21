Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса выросло еще на 56 и достигло 6272, сообщила пресс-служба Минздрава.

Тринадцать случаев выявлено в карантинном центре в Ташкентской области, 19 — в столице (3 — среди населения и 16 — у бывших в контакте с заболевшими и находящимися на карантине), 10 — в Самаркандской области (1 — среди населения и 9 — у находящихся на карантине), 9 — в Кашкадарьинской области (среди находящихся на карантине), 3 — в Андижанской области (среди населения) и 2 — в Ташкентской области (среди находящихся на карантине).

В течение дня выписаны 87 пациентов, общее число выздоровевших достигло 4377.

На лечении остаются 1876 человек.