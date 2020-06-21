Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса выросло на 63 и достигло 6216, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из всех новых случаев 48 выявлено в карантинном центре под Ташкентом, 13 — в Бухарской области (11 — среди населения и 2 — у контактировавших с больными и взятыми на карантин), 2 — в Сырдарьинской области (1 — среди населения и 1 — у водителя грузовика, прибывшего из-за рубежа).

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 4290. На лечении находится 1907 человек, состояние 15 из них тяжелое, 1 — крайне тяжелое.