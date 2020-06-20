Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане на 17:00 20 июня составляет 6119 (+94), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из них 69 выявлены среди находящихся в карантинном центре, 12 — в Ташкентской области (10 из них контактировали с другими пациентами, 2 заразившихся обнаружены среди населения), 9 — в Ташкенте и 4 — в Сурхандарьинской области (3 контактировали с зараженными, эти случаи выявлены у граждан, находящихся на карантине, 1 случай выявлен среди населения).

Число выздоровевших составляет 4273 человека. Лечение в данный момент проходят 1827 пациентов.