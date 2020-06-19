Число подтвержденных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 5946, увеличившись за день на 179, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 26 последних выявленных случаев 18 приходятся на карантинный центр в Ташкентской области (все прибыли из-за рубежа), 4 — Ташкентскую область (2 — контактировавшие с больными и находящиеся на карантине, 2 — водители грузовиков, совершающие международные перевозки), 4 — Навоийскую область (бывшие в контакте с больными и находящиеся на карантине).

В целом из 179 случаев 146 выявлены в карантинных учреждениях, 29 — среди населения (24 — в Ташкенте, 3 — в Наманганской области и 2 — в Ташкентской) и 4 — среди водителей грузовиков, прибывших из-за рубежа.

В течение дня сообщено о 74 выздоровевших от коронавируса, общее число вылечившихся достигло 4273.

Сейчас на лечении находится 1654 человека, состояние 14 из них тяжелое, 1 — крайне тяжелое.

Число находящихся на домашнем карантине составляет 33601 человек, на стационарном — 22875.

Источник: Минздрав.