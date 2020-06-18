Военнослужащий Министерства обороны в звании майора одной из воинских частей в Ташкентской области задержан при получении 3000 долларов, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Отмечается, что денежные средства были получены за оказание содействия в принятии на действительную военную службу по контракту. Оперативное мероприятие провели сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

«В ходе доследственных действий выяснилось, что задержанный и прежде от другого гражданина получил 700 долларов под вышеуказанным предлогом. Задержана и женщина, выступавшая в качестве посредника при совершении незаконных действий вышеуказанного военнослужащего», — рассказал телеканал.

Кроме того, «Узбекистан 24» сообщил о задержании старшего преподавателя академического лицея для одаренных детей при Государственной консерватории Узбекистана при получении у заявителя 5000 долларов.

«За эти деньги он обещал гражданину, ранее обучавшемуся в данном академическом лицее, зачислить его на учебу в Государственную консерваторию через своих высокопоставленных знакомых», — следует из сообщения.

Телеканал также рассказал о случае нарушения закона в Хорезмской области. Предприниматель из Ургенчского района в январе представил в областной хокимият документы для преобразования своей бензозаправочной станции в автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС) путем реконструкции.

«Однако некий человек, узнав о том, что вопрос предпринимателя не решен по сей день, обещал помощь через своих знакомых в органах хокимията и попросил за это 45 тысяч долларов. По результатам оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ по Хорезмской области и областной прокуратуры, указанное лицо задержано с поличным при получении 44 тысяч долларов от предпринимателя», — сообщил «Узбекистан 24».

Ранее «Газета.uz» писала о задержании заместителя хокима Кибрайского района Ташкентской области при получении 25 тысяч долларов за обещание выделить земельный участок предпринимателю.