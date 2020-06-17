16 июня по состоянию на 23:00 в Узбекистане за день было зарегистрировано 230 случаев коронавируса. Общее число подтврежденных случаев достигло 5263 (днем ранее — 5263), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 165 последних случаев 27 подтверждены в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), 104 — в Кашкадарьинской области у контактировавших с больными, 13 — в Ташкенте (7 — у контактировавших с заболевшими и 6 — среди населения), 7 — в Ташкентской области, 5 — в Сырдарьинской области у водителей грузовиков, прибывших из-за рубежа, 5 — в Наманганской области (4 — контактировавшие с пациентами, 1 — среди населения) и 4 — в Бухарской области (1 — контактировавший с заболевшим, 3 — среди населения).

Из всех 230 случаев за день 194 выявлены в карантинных учреждениях, 20 — среди населения (14 — в Ташкенте, 3 — в Бухарской области, 2 — в Самаркандской и 1 в Наманганской), оставшиеся 14 — у водителей грузовиков, совершающих международные перевозки.

В течение дня сообщено о 77 выздоровевших от коронавируса, общее число вылечившихся составляет 4096.

На лечении находится 1378 человек, состояние 13 из них тяжелое (днем ранее сообщалось о 14 пациентах в тяжелом состоянии, 2 — крайне тяжелом).

Сейчас на домашнем карантине находится 29378 (27379) человек, на стационарном — 21365 (20963).



