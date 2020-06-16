Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 17:00 16 июня выросло на 35 и достигло 5328, сообщило Министерство здравоохранения.

24 новых случая выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 9 случаев — в Ташкенте (из них 5 — у граждан, контактировавших с заболевшими, и 4 — среди населения), еще 2 случая — среди населения в Самаркандской области.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 4019. Лечение проходят 1290 пациентов.