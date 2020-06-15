15 июня (по данным на 23:00) в Узбекистане было зарегистрировано 183 случая коронавируса, общее число выявленных случаев достигло 5263, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 109 последних случаев 77 подтверждены в карантинном центре в Ташкентской области, 12 — в столице (10 — у контактировавших с заболевшими и 2 — среди населения), 7 — в Ташкентской области (6 — у водителей грузовиков, прибывших из-за рубежа, 1 — у контактировавшего с больным), 5 — у контактировавших с больными и находящимися на карантине в Наманганской области и 5 — в Навоийской области, 3 — среди населения в Самаркандской области.

Из всех 183 случаев за день 144 выявлены в карантинных учреждениях, 29 — среди населения (25 — в Ташкенте, 3 — в Андижанской области и 1 в Хорезмской) и 10 — у водителей грузовиков, совершающих международные перевозки.

В течение дня сообщено о 76 выздоровевших от коронавируса, общее число вылечившихся составляет 4019.

На лечении находится 1225 человек, состояние 14 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое.

Сейчас на домашнем карантине находится 27379 человек, на стационарном — 20963.

Источник: Минздрав.