Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу ознакомился с новым зданием Министерства инновационного развития, возведенным на территории Студенческого городка в Алмазарском районе столицы, сообщила пресс-служба главы государства.





Министерство инновационного развития было создано указом президента от 29 ноября 2017 года. Строительство пятиэтажного здания для министерства началось в декабре того же года. Оно разместилось рядом с Институтом математики, который Шавкат Мирзиёев также посетил в этот день.





На первом этаже здания находятся выставочный зал, амфитеатр, кабинет молодых изобретателей, информационный отдел, электронная библиотека, кафе и приемная граждан. На втором — научно-практический центр по внедрению инновационных разработок, современные лаборатории робототехники и мехатроники, веб-программированию. Научно-технический информационный центр, Научно-практический центр интеллектуальных программных систем при Национальном университете.





Помещения для стартапов расположены на третьем этаже. На верхних этажах расположились кабинеты сотрудников министерства и конференц-залы. Имеются также учебные лаборатории для аэрокосмических исследований и прототипирования 3D-моделей. В саду вокруг здания созданы фонтан, летний амфитеатр и площадка для презентаций.

«Наша страна отстает от мира в сфере высоких технологий. Мы создали Министерство инновационного развития, вот такие вот условия, чтобы модернизировать все сферы и идти в ногу с миром. Эта команда должна показать конкретные практические результаты к концу года», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Затем президент осмотрел 6 девятиэтажных домов на 216 квартир, построенных для ученых и педагогов в Студгородке. Он ознакомился с условиями в квартирах и пообщался с хозяевами.





При строительстве новых домов использованы энергосберегающие стеновые материалы. Квартиры оборудованы автономными отопительными системами.

«Я сам родом из сельской местности, и как человек, который в течение 15 лет прожил в съемной квартире, очень хорошо понимаю ценность собственного крова», — отметил Шавкат Мирзиёев.





«Мы требовали от ученых и педагогов результат, но не интересовались их жизненными условиями. Пришло время удовлетворить и ваши запросы. Ученые — золотой фонд нашей страны. В их руках будут воспитываться наши дети — наше будущее. Если учителя имеют свой дом, спокойны за свою семью, то будут работать с любовью к своей профессии и преданностью Родине», — сказал он.