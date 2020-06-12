Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 июня посетил новое здание Института математики имени В. И. Романовского Академии наук, построенное в Студенческом городке в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Здесь действуют семь научных лабораторий и Центр молодых математиков. Здание располагает информационно-ресурсным центром и классами для семинаров, кабинетами академиков и исследователей, библиотекой, конференц-залом и столовой.





Президент отметил, что институт «должен стать просветительским центром для всех ученых» и «обеспечить тесную взаимосвязь образования и науки, заложить основу для развития нашей страны».

«Математика у нас в крови. Но за последние 20 лет уровень знаний в этой науке снизился. Поскольку мы не уделяли учителям должного внимания, не дали им достойную зарплату, не поставили перед ними конкретную цель. Последствия этого сейчас ощущаются во многих сферах, — заявил президент. — Сегодня наша цель в развитии данной области — создать конкурентную среду по математике».

Для формирования математического сознания с самого раннего возраста в Узбекистане создается система, в которой Институт математики будет координировать преподавание математики в дошкольных образовательных организациях, школах и вузах.





«Невозможно ускорить развитие математики вчерашней методикой преподавания. Поэтому необходимо переподготовить учителей путем создания образовательных программ на основе хорошо зарекомендовавшей себя зарубежной практики. Методология должна быть такой, чтобы она пробуждала у детей любовь к математике. Учащиеся должны понимать, что эта наука нужна в жизни, в каждой сфере», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что важно найти и пригласить в школы молодых людей, которые за последние 5−10 лет окончили университеты по направлению математики, а кандидатов наук — в высшие учебные заведения.





Президент также дал указание ввести порядок выборов заведующих кафедрами математики, создать совет заведующих кафедрами и наладить регулярный обмен опытом.

Напомним, 2020 год был объявлен в стране Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. Приоритетные направления в сфере науки в этом году — математика, химия, биология и геология.