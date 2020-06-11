Правление Центрального банка Узбекистана 11 июня принял решение оставить основную ставку на уровне 15% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Данное решение обусловлено ожиданием формирования более устойчивого понижательного прогнозного тренда инфляции и сохранением баланса между целями обеспечения макроэкономической стабильности и поддержания деловой активности в условиях восстановления экономики», — говорится в сообщении.

Центробанк рассматривает вероятность дальнейшего снижения уровня основной ставки исходя из снижения прогнозного уровня инфляции и впредь совместно с правительством будет принимать все необходимые меры для достижения постоянного таргета по инфляции на уровне 5% к 2023 году, отметил регулятор.

Напомним, в апреле Центробанк снизил основную ставку с 16% до 15% годовых, объяснив, что такое решение было принято с учетом прогноза о понижении инфляции.

Ранее заместитель премьер-министра — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров анонсировал снижение процентных ставок по кредитам и основной ставки ЦБ.

Инфляция и инфляционные ожидания. Под влиянием эффекта пандемии в апреле инфляция составила 1,7%, что было обусловлено адаптацией рыночных цен к резкому росту спроса на базовые продовольственные товары, медикаменты и средства личной гигиены.

В мае общий уровень цен относительно стабилизировался в результате насыщения рынков новым урожаем овощей, смягчения ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19, и постепенным восстановлением экономической активности. В мае цены выросли на 0,3%, а годовая инфляция составила 14%, что не превышает промежуточный целевой ориентир по инфляции.

«Следует отметить, что в условиях пандемии население в основном совершало покупки продуктов питания и медикаментов, одновременно воздерживаясь от приобретения непродовольственных товаров. Данные изменения отразились в индексе потребительских цен», — говорится в сообщении.

Эти факторы оказали определенное влияние на уровень ощущаемой инфляции и инфляционные ожидания населения и бизнеса, отметили в ЦБ.

С относительной стабилизацией потребительских цен в мае инфляционные ожидания несколько снизились, но все еще остаются на достаточно высоком уровне.

Экономическая активность. В апреле наблюдалось существенное снижение деловой активности, в первую очередь, связанное с ограничительными мерами и ухудшением конъюнктуры на мировых рынках. Частичная приостановка производств и снижение доходов населения привели к уменьшению совокупного спроса в экономике.

В частности, значительно сократился общее количество транзакций через межбанковскую платежную систему. Снижение данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле составило 39,8%, а в мае — 34,7%. Максимальный спад произошел в апреле, при том, что в мае стало наблюдаться постепенное восстановление, когда объемы транзакций выросли на 7,6% относительно предыдущего месяца.

Вместе с тем объем платежей через терминалы субъектов торговли и платных услуг в мае вырос на 25% по сравнению с апрелем и составил 5,2 трлн сумов.

В мае также начали восстанавливаться наличные денежные поступления в коммерческие банки от продажи товаров и сферы услуг. Так, если в апреле в банки поступило 3,4 трлн сумов, то в мае этот показатель вырос на 44% и составил 4,9 трлн сумов.

Похожая ситуация наблюдалась на торгах Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи. В апреле объем торгов по сравнению с прошлым месяцем сократился на 9,4%, а в мае — вырос на 39,7%.

Помимо этого, происходит восстановление притока трансграничных переводов, что должно положительно отразиться на потребительском настроении населения. Так в мае по сравнению с апрелем объем переводов вырос на 234 млн долларов и составил 484 млн долларов.

В сфере производства промышленной продукции по итогам мая ожидается восстановление объемов выпуска на 27% по сравнению с апрелем.

Также, согласно предварительным данным по итогам первого полугодия, ожидается рост в сфере строительства более 4% и в сфере сельского хозяйства в пределах 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В целом в мае со снятием ограничительных мер ситуация несколько улучшилась и наблюдается тенденция к постепенному восстановлению деловой активности в экономике», — считает регулятор.

Денежно-кредитные условия. В течение последних пяти месяцев 2020 года Центральный банк также поддерживал умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Несмотря на снижение в апреле основной ставки на 1%, с начала года на рынке депозитов и кредитов сохраняются положительные реальные процентные ставки.

По итогам апреля средневзвешенные процентные ставки по кредитам снизились на 0,7% по сравнению с мартом и составили 24,1%, тогда как средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам свыше одного года повысились на 0,5% и составили 19,3%.

«Снижение средневзвешенных кредитных процентных ставок обусловлено сокращением доли потребительских кредитов с высокими процентными ставками в общем кредитном портфеле и в последующие месяцы ожидается сохранение данной тенденции», — отметил регулятор.

Рост кредитных вложений в экономику без учета изменения валютного курса в мае ускорился по сравнению с апрелем (с 2,2% до 2,8%) и за пять месяцев составил 14,4% или 30 трлн сумов.

По состоянию на 1 июня общая денежная масса составила 99,2 трлн сумов, при ее значительном росте в последние два месяца (на 8,7 трлн сумов или 9,7%). При этом в мае ускорились темпы роста срочных депозитов после их замедления в апреле, составив 12,3% годовых.

В результате влияния пандемии на факторы формирования ликвидности, спрос со стороны коммерческих банков на депозитные операции снижается, а спрос на аукционы РЕПО и СВОП растет. В частности, в феврале-мае объемы среднесрочных депозитных операций Центрального банка составили 425 млрд сумов, а по операциям РЕПО и СВОП в среднем было предоставлено 673 млрд сумов ликвидности. Чистая разница между операциями составляла в среднем 248 млрд сумов в день, что стало одним из факторов поддержания ликвидности банков.

В мае межбанковский денежный рынок активизировался, и общий объем операций составил 4,4 трлн сумов, что на 2 трлн сумов (85%) больше, чем в апреле.

Процентные ставки по депозитам на срок до 14 дней формировались в пределах процентного коридора Центрального банка с некоторыми колебаниями, а процентные ставки по срочным депозитам до 30 дней и более были относительно высокими, что обусловлено повышенным спросом на долгосрочные ресурсы.

Обменный курс национальной валюты под влиянием внешних и внутренних факторов в апреле обесценился на 5,8%, а в мае формировался на относительно стабильном уровне.

Риски и неопределенности. Несмотря на постепенное ослабление карантинных мер, все еще сохраняется неопределенность относительно перспектив инфляционных процессов в экономике, связанная с действием двусторонних факторов — с одной стороны понижательных из-за более слабого совокупного спроса, а с другой — повышательных на фоне ограниченного предложения.

Кроме того, в качестве основных рисков выступают более длительное восстановление экономик основных торговых партнеров, а также сроки и степень адаптации бизнеса к новым экономическим реалиям.

«Для обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен основных продовольственных товаров потребуется принятие мер по пополнению соответствующих запасов продовольствия и увеличению его предложения», — говорится в сообщении.

К концу первого полугодия ожидается постепенное исчерпание эффектов апрельской корректировки обменного курса к внешним условиям и пандемии на уровень цен и сохранение текущего уровня годовой инфляции (14−14,5%).

Центральный банк сохраняет прогноз инфляции на конец года без изменений на уровне 11−12,5%, при этом во втором полугодии ожидается существенное снижение годовой инфляции. Основными факторами этих ожиданий являются уравновешивание совокупного предложения со спросом на фоне постепенного оживления активности, а также неизменности регулируемых цен.

Сохранение тренда замедления годовой инфляции в июне и июле ниже промежуточных ориентиров создаст условия для снижения основной ставки во втором полугодии.

«Центральный банк продолжит углубленное изучение характера факторов и рисков инфляции под влиянием внешних и внутренних условий и будет принимать соответствующие решения по основной ставке исходя из динамики прогноза инфляции», — подчеркнул регулятор.