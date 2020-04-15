Центральный банк объяснил решение о снижении основной ставки с 16% до 15% годовых.

«Данное решение принято с учетом пересмотра прогноза инфляции в сторону понижения на фоне замедления экономической активности в условиях снижения внешнего и внутреннего спроса», — говорится в сообщении регулятора.

Учитывая ослабление и снижение давления на инфляцию факторов спроса во втором квартале и до конца года, согласно обновленным прогнозам, к концу 2020 года уровень инфляции в стране снизится на 1% относительно первоначальных оценок (12−13,5%) и составит 11−12,5%.

Экономическая активность и макроэкономические прогнозы. С марта в мире и странах — основных торговых партнерах наблюдается снижение показателей экономического роста и активности в результате усиления мер по борьбе с пандемией коронавируса, падения цен на нефть и сокращения спроса.

Падение экономической активности и снижение доходов населения, в свою очередь, приводят к значительному снижению внутреннего спроса.

В условиях высокой неопределенности продолжительности пандемии коронавируса и ее влияния на глобальную экономику пересмотр базового прогноза реального роста ВВП Узбекистана на 2020 год требует дополнительного анализа.

Падение экономической активности отразилось на количестве транзакций, осуществляемых через банковскую систему. В частности, количество транзакций, совершенных через межбанковскую платежную систему в марте 2020 года, снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые 10 дней апреля объем транзакций, совершенных через платежные терминалы, сократился на 25,9% по сравнению с соответствующим периодом марта.

Также произошло значительное уменьшение количества сделок на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже. Объем покупок, совершенных в первые две недели апреля, снизился на 28% по сравнению с тем же периодом марта.

Прослеживается определенная тенденция снижения активности кредитования в экономике. В январе-апреле темпы прироста остатка кредитов в экономику, выданных коммерческими банками, замедлились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7%.

Банками пролонгированы сроки платежей по 16,4 трлн сумов кредитов физических и юридических лиц. «Это, в свою очередь, приводит к определенному снижению возможностей банковского кредитования в результате сокращения притока денежных средств в банки», — объяснил регулятор.

Инфляция и инфляционные ожидания. Уровень инфляции снижается быстрее первоначальных прогнозных показателей, в марте годовая инфляция составила 13,6%.

Рост потребительских цен в первом квартале года замедлился до 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,8%, что на 0,5% ниже предварительного прогноза.

Это объясняется неизменностью некоторых регулируемых цен на протяжении данного периода времени, а также замедлением базовой инфляции за счет относительно стабильного валютного курса в январе-феврале.

Инфляционные ожидания населения в марте остались неизменными на уровне 15,5%. Дальнейшее снижение уровня инфляции в экономике и смягчение карантинных ограничений, в свою очередь, поспособствует снижению инфляционных ожиданий.

Прогноз по инфляции. Исходя из обновленных прогнозных показателей, с учетом текущих и ожидаемых условий в экономике, к концу 2020 года инфляция составит около 11−12,5%, что объясняется следующими факторами:

снижение внешней и внутренней экономической активности сказывается на доходах населения, что приводит к значительному сокращению спроса на товары и услуги, которые не относятся к группе товаров первой необходимости в потребительской корзине;

установление нулевых ставок таможенных пошлин и акцизного налога на импорт ряда основных потребительских товаров и их сырья до 31 декабря 2020 года предотвратит резкий рост цен на товары, пользующиеся высоким спросом в период карантина;

в результате отложения следующего этапа повышения цен на энергоносители в рамках реформ по либерализации цен в этом году, из-за падения цен на энергоносители на мировых рынках или либерализации внутренних цен без их повышения, эти факторы не окажут повышающее влияние на инфляцию;

динамика роста цен на определенные продукты питания и потребительские товары первой необходимости в условиях карантина носит временный характер, насыщение рынков данными товарами в результате сбора нового урожая сельскохозяйственной продукции в следующие месяцы и мер, принимаемых правительством для обеспечения продовольственной безопасности, будет служить стабилизации их цен.

Данные факторы снижения инфляции помогут смягчить негативное влияние девальвации национальной валюты на внутренние цены, подчеркивает ЦБ.

Интервенции Центрального банка на внутреннем валютном рынке на основе принципа нейтральности золотовалютных резервов будут осуществляться без влияния на фундаментальный тренд обменного курса.

Денежно-кредитные условия. В марте-апреле уровень ликвидности в банковской системе формировался под влиянием денежно-кредитных операций, проводимых ЦБ, и был достаточным для обеспечения стабильности банковской системы.

Использование денежных операций как для предоставления ликвидности коммерческим банкам, так и для абсорбирования избыточной ликвидности, служило умеренному перераспределению ликвидности в банковской системе, и формированию процентных ставок денежного рынка вблизи основной ставки Центрального банка.

Средневзвешенная процентная ставка на денежном рынке в марте составила 16%, а за прошедший период апреля — 16,6%.

За прошедший период 2020 года остаток срочных депозитов населения в национальной валюте увеличился на 10,2% (714 млрд сумов), а остаток срочных депозитов в иностранной валюте уменьшился на 1,2% (на 67 млрд сумов).

Снижение основной ставки в условиях сокращения инфляции будет способствовать поддержанию положительных реальных процентных ставок в экономике и привлекательности депозитов в национальной валюте.

Неопределенность и риски. Сохраняется неопределенность в отношении степени и продолжительности воздействия пандемии коронавируса на экономику.

Ожидается, что в условиях ухудшения внешних экономических условий объем трансграничных денежных переводов, поступающих в страну, к концу года значительно сократится по сравнению с прошлым годом.

При этом Центральный банк продолжит углубленное изучение характера факторов и рисков инфляции под влиянием внешних и внутренних условий и будет принимать соответствующие решения по основной ставке исходя из формирования динамики прогноза инфляции.