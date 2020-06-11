Правление Центрального банка Узбекистана 11 июня решило оставить основную ставку на уровне 15% годовых. На брифинге в четверг первый заместитель председателя ЦБ Ботир Захидов рассказал о «приемлемых» процентных ставках по кредитам, четырех новых инструментах для банков и как они повлияют на ставки.

По его словам, за последние 2−3 года в Узбекистане приняты ряд мер для улучшения бизнес-среды, в результате чего возрос интерес населения к предпринимательской деятельности. В свою очередь, это привело к резкому росту спроса на кредиты.

Отмечается, что рост кредитных вложений в экономику без учета изменения валютного курса в мае ускорился по сравнению с апрелем (с 2,2% до 2,8%) и за 5 месяцев составил 14,4%, или 30 трлн сумов. В 2018—2019 годы рост кредитных вложений в среднем составляли не менее 50% в год.

«Повышение спроса ведет к росту процентных ставок по кредитам и депозитам. Сегодня средняя процентная ставка по кредитам для бизнеса составляет 24−26%, по розничным кредитам для физлиц — до 30%. Нас очень беспокоит то, что процентные ставки по кредитам растут, несмотря на снижение инфляции», — сказал он.

Первый замглавы ЦБ отметил, что в течение двух месяцев проводилось исследование в этом направлении, а также встречи с представителями бизнеса, банками, международных финансовых институтов, Всемирным банком. В итоге регулятор разработал ряд инструментов, которые позволят банкам снизить процентные ставки по кредитам.





«Больше всего нас беспокоит то, что кредиты, выдаваемые по высоким ставкам, создают ряд кредитных рисков. То есть есть большая вероятность, что завтра кредит под 26% может быть не возвращен. Мы спросили у бизнеса, какой должна быть приемлемая ставка, и определили ее для бизнеса на уровне 21%, для розничных кредитов — 24%», — сообщил он.

Ботир Захидов подчеркнул, что приемлемая процентная ставка не означает ограничение максимального лимита по ставкам.

«Мы вводим ряд экономических инструментов, которые позволят банкам вести процентную политику в пределах этих приемлемых ставок. Можно сказать, что мы создали благоприятную среду, чтобы они не превышали этот предел. Это не означает, что нельзя устанавливать ставку выше этой ставки. Но наши расчеты показывают, что банки смогут работать в пределах этих процентных ставок», — рассказал он.

Первый инструмент — увеличение коэффициента усреднения обязательных резервов банков с 0,35 до 0,75. Это позволит коммерческим банкам сохранить 75% объема обязательных резервов, подлежащих депонированию (хранению) в Центральном банке, на своих корреспондентских счетах. В свою очередь, это послужит поддержанию ликвидности в банках, заявил Ботир Захидов.

«Если до сегодняшнего дня банки должны были держать часть привлекаемых депозитных средств в Центральном банке, теперь мы создали механизм по возврату на корреспондентские счета банков 75% этих средств. В свою очередь, это будет достаточным ресурсом для банков, чтобы проводить ежедневные расчеты и платежи», — сказал он.

Напомним, Центробанк 1 апреля повышал коэффициент усреднения обязательных резервов с 0,25 до 0,35.

Вторым инструментом станет снижение до 5 раз размера отчислений в Фонд гарантирования вкладов граждан в банках. Сейчас ежеквартально банки перечисляют в фонд 0,25% из фактического остатка вкладов граждан. С 1 июля эта сумма составит 0,05%.

«Это снизит расходы банков (взносы в фонд относятся к расходам банков, включаемым в себестоимость оказываемых услуг — ред.), что даст возможность для снижения процентных ставок по кредитам», — отметил первый зампредседателя ЦБ.

Третий инструмент — увеличение срока аукционов валютного свопа (обмен валютами с обязательством совершения в определенную дату последующего обратного обмена теми же валютами) и операций РЕПО (сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством последующего выкупа (продажи) через определенный срок) с 2 недель до 3−6 месяцев.

«Оба инструмента — валютный своп и РЕПО — ранее не порождали высоколиквидные активы. Своп — высокоактивный актив из иностранной валюты — трансформировался в высоколиквидный актив в национальной валюте, но совокупная сумма не менялась. Также и с операциями РЕПО. Сейчас мы меняем не только срок, но и вводим новый инструмент. Теперь средства банкам будут выделяться не под обеспечение высоколиквидного актива, а под обеспечение ипотечных кредитов, квалифицированных как стандартные. Под это они смогут привлекать средства до 3−6 месяцев, что повысит их ликвидность», — объяснил «Газете.uz» директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций Центрального банка Аброр Турдалиев.

Аброр Турдалиев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Глава департамента предупредил, что третий квартал будет больше всего подвержен рискам снижения ликвидности. Именно по этой причине внедряется вышеуказанный инструмент.

В качестве четвертого инструмента Центробанк вводит безотзывные кредитные линии (БКЛ) для повышения уровня ликвидности банков. Этот инструмент используется в Банке России.

«При возникновении рисков касательно платежеспособности банков Центральный банк берет на себя обязательство по выделению этих ресурсов (БКЛ). Сумма ресурсов составит до 2% от актива банка», — отметил Ботир Захидов.

Аброр Турдалиев сообщил, что регулятор будет предоставлять БКЛ банкам в течение 12 месяцев.

«Мы полагаем, что этот кредит будет самым дорогим на рынке. Поэтому он будет востребован в таких случаях, когда банк окажется не в состоянии обеспечивать беспрерывность платежей своих клиентов. По нашим расчетам, это произойдет, когда уровень высоколиквидных активов опустится ниже 3%. Он может быть выше, но не в состоянии выполнять обязательства», — указал он.

Директор Департамента пруденциального надзора кредитных организаций Центрального банка Аброр Турдалиев отметил, что БКЛ могут быть использованы в качестве дополнительной опции для выполнения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ).

Первый замглавы ЦБ также напомнил, что через Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности бизнес можно получить 5-процентную компенсацию за процентные расходы по кредитам, что приведет к снижению стоимости кредита с приемлемых 21% до 16%. По его словам, предприниматели активно пользуются этим механизмом.