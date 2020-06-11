АО «Кварц» — завод с многолетней историей развития, один из ведущих производителей стекольной индустрии. Это первый завод, разместивший свои акции на РФБ «Тошкент» путем IPO в 2018 году. Подписная кампания была завершена с объемом распроданных акций 54,11%. В 2019 году «Кварц» снова вышел на биржу с вторичным размещением акций (SPO), но уже с результатом подписной кампании в 101,4%.

Мероприятие было организовано Freedom Finance совместно с Республиканской фондовой биржей «Тошкент» при поддержке Агентства по управлению государственными активами Узбекистана, согласно рекомендательному письму Агентства по развитию рынка капитала.

Впервые День эмитента прошел в онлайн-формате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Постановлением президента Узбекистана конечные сроки проведения собраний акционеров и аудиторских проверок в 2020 году сдвинулись на три месяца — с 30 июня на 30 сентября.

На Дне эмитента была освещена информация о текущем состоянии завода и перспективах его развития, спикеры обсудили последние события фондового рынка.





С приветственным словом выступил председатель правления РФБ «Тошкент» Бекзод Усмонов, особо отметив необходимость транспарентности на современном этапе развития фондового рынка:

«На сегодняшний день это один из наиболее активных эмитентов на фондовом рынке. Говоря об активности, подразумевается не только участие ценных бумаг на биржевых торгах, но и обеспечение транспарентности корпоративных действий для своих акционеров и инвесторов. Все мы помним два публичных предложения ценных бумаг завода: IPO — в 2018 году и SPO — в 2019 году, в рамках которых за весь период road show представители общества смело и открыто общались с профессиональными участниками фондового рынка и инвесторами».

Исполняющий обязанности председателя правления АО «Кварц» Акмал Буриев ознакомил участников с деятельностью предприятия, рассказал об итогах 2019 года, дальнейших планах развития и строительстве новой флоат-линии:

«Предполагаемый срок завершения строительства и выпуск продукции — четвертый квартал 2020 года, после чего прогнозируется увеличение чистой прибыли в 2−3 раза. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, ударил по большинству отраслей экономики, стекольное производство не стало исключением. Снизилась цена и спрос на продукцию. Карантин вызвал сбои в логистике, что повлекло скопление выпущенного стекла на складах завода. Но при этом объемы производства не снижались и производство не останавливалось. При возврате спроса на уровень до пандемии вырастет и стоимость продукции. Этому могут способствовать ограничения и отмена льгот на импорт стекла».

Новая флоат-линия позволит выпускать до 22,2 млн кв. м листового стекла в год. Для осуществления планов мощность стекловаренной печи будет увеличена до 400 тонн в сутки. Такой объем позволит полностью покрыть внутреннюю потребность Узбекистана в листовом стекле высокого качества и даже отправлять материал на экспорт. На строительство новой линии предприятие потратит более 70 млн долларов США. Из них 41,5 млн долларов — кредит «Асакабанка», остальная часть — собственные средства. Погашение кредитной линии начнется в первом квартале 2021 года.





Выручка в 2019 году составила 247 млрд сумов, а в 2018 — 300 млрд сумов. Чистая прибыль в 2019 году составила 39 млрд сумов, в 2018 — 83 млрд сумов. Рентабельность активов в 2019 году составила 9% против 26% в 2018 году.

«По оценкам аналитиков и экспертов Freedom Finance, возникшие обязательства и строительство новой линии снизят чистую прибыль и рентабельность предприятия в ближайшем будущем. Однако значительное расширение производства положительно скажется на свободных денежных потоках в перспективе. С вводом в эксплуатацию новой линии эксперты ожидают стремительный рост выручки, EBIT и ROIC», — прокомментировал Евгений Можейко, исполнительный директор Freedom Finance в Узбекистане.

Цена на акции АО «Кварц» стремительно упала в первой половине 2019 года из-за сплита. То есть существующим акционерам завода были выданы акции по принципу «один к одному» за счет распределения чистой прибыли, что увеличило количество существующих акций в обращении в два раза. Это повысило ликвидность акций АО «Кварц», сделав их более привлекательными.

После SPO АО «Кварц» в декабре 2019 года цена на акции завода начала падать, тому послужил ряд факторов, не связанных с фундаментальной ценой завода и привлекательностью данной инвестиции. Это ситуации, связанные с увеличением капитальных затрат на строительство новой линии и карантином из-за пандемии коронавируса, парализовавшей деловую жизнь и оставившей многих людей без накоплений. Людям пришлось активно продавать акции предприятия по любой доступной на тот момент цене. АО «Кварц» ожидает нормализацию рыночной ситуации вскоре после того, как карантинные ограничения будут полностью сняты и страна вернется к прежней жизни.

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