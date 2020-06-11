Новая финансовая помощь Европейского Союза для Узбекистана в 2021—2027 годах будет направлена на смягчение последствий пандемии коронавируса и снижение уровня бедности в стране, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и комиссар ЕС по торговле Фил Хоган 10 июня в ходе видеоконференции обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса.

«Определены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества — смягчение негативных последствий COVID-19 на экономику Узбекистана и сокращение бедности, на что планируется направить значительную часть финансирования в рамках очередного бюджетного периода ЕС на 2021−2027 годы», — говорится в сообщении.

Достигнута договоренность активизировать работу по ускорению согласования проекта соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и ЕС, в частности, перспективы проведения в онлайн-режиме очередного, шестого раунда переговоров в ближайшее время.

В конце апреля представительство ЕС в республике сообщило, что Евросоюз предоставит Узбекистану 36 миллионов евро на преодоление последствий пандемии коронавируса. Средства будут выделены на поддержку властей республики в гуманитарной, медицинской, социальной и экономической сферах.

СРПС заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял журналистам, что ЕС и Узбекистан рассчитывают подписать соглашение уже в 2020 году.