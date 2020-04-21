Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 апреля провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба главы государства.

Шарль Мишель заявил о готовности Евросоюза оказать необходимую поддержку в борьбе с глобальным вызовом и проинформировал о принятом решении выделить Узбекистану финансово-техническое содействие на эти цели.

«Сегодня я беседовал с президентом Европейского совета. Это был длительный разговор. Он сказал, что первоначальная их помощь для борьбы с пандемией составит 36 млн евро — на закуп оборудования, строительство. Готовность мирового сообщества помочь Узбекистану свидетельствует о правильности внешней политики», — сказал Шавкат Мирзиёев в выступлении, переданном по телеканалу «Узбекистан 24».

Стороны также договорились продолжить активные переговоры по проекту нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве для завершения до конца года подготовки документа к принятию. СРПС заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года.