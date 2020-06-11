Из 292 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Узбекистане за последние три дня, 118 выявлено среди населения, сообщило Министерство здравоохранения (данные на 14:00).

«Это, прежде всего, связано с тем, что люди потеряли бдительность и не соблюдают строго правила карантина. Как показывает ситуация, независимо от уровня карантина в районе, в котором вы проживаете, есть высокий риск заражения коронавирусом», — отметили в Минздраве.

8 июня среди населения было диагностировано 66 случаев COVID-19 (из 109 случаев, выявленных за день), 9 июня — 25 случаев (80) и 10 июня — 27 случаев (103).

В разрезе регионов 10 июня в Ташкентской области выявлено 11 случаев коронавируса среди населения, в Ташкенте — 7, в Сырдарьинской области — 3, в Самаркандской и Бухарской областях — по 2 случая, в Кашкадарьинской области — 1.

В частности, COVID-19 выявлен у жителя Ташкента, имевшего высокую температуру и лечившегося дома, у двух инспекторов налоговой инспекции Юнусабадского района, у матери продавца торгового комплекса Mediapark в Шайхантахурском районе.

Кроме того, заболевание подтверждено у двух членов семьи жителя Ташкентской области, торгующего специями на Юнусабадском дехканском рынке, у двух граждан, проживающих в Бекабадском и Ташкентском районах, а также у сотрудника младшего медперсонала частной клиники American Hospital.

От сотрудника внутренних дел в Сырдарьинской области коронавирусом были инфицированы контактировавшие с ним сосед, два работника швейного цеха и два сотрудника ГУП «Мароканд» (Самаркандская область).

11 июня по состоянию на 14:00 среди населения диагностировано 52 случая COVID-19, из них 28 — у сотрудников иностранного предприятия в Мубарекском районе Кашкадарьинской области и 2 — у торговцев Юнусабадского дехканского рынка.

«Кака видите, коронавирусной инфекцией может заболеть человек любой профессии, независимо от пола и национальности, в любом регионе страны. Даже если в вашем районе низкий уровень заболеваемости или случаи заражения не диагностированы, даже на секунду потеряв бдительность, вы можете заразиться коронавирусом и поставить под угрозу здоровье ваших близких. Каждый из нас, выходя на улицу и общаясь с кем-то, не должен забывать, что есть возможность заболеть», — подчеркнули в Минздраве.

В министерстве отметили, что некоторые граждане игнорируют эти рекомендации, и предупредили, что эпидемиологическая ситуация усложняется.

«Не выходите на улицу без необходимости, временно воздержитесь от посещения общественных мест, где собирается много людей, соблюдайте социальную дистанцию, тщательно и часто мойте руки, ни в коем случае не забывайте надевать маску, когда вы выходите на улицу и в целом беспрекословно соблюдайте карантинные и санитарные требования», — подчеркнули в Минздраве.