Чемпионка мира и Олимпийских игр по гимнастике, заслуженная спортсменка Узбекистана Оксана Чусовитина в онлайн-интервью «Газете.uz» рассказала о переносе Олимпийских на следующий год, популярности гимнастики в Узбекистане и тренировках в самоизоляции. Приводим главные моменты беседы.

О переносе Олимпийских игр 2020 в Токио

Если бы Олимпиаду отменили, это было бы самое страшное. Я очень обрадовалась, что ее перенесли. Тот год у меня был очень напряженный и эмоциональный. Когда ты три года шел к этому, когда ты ждешь, и появляется такая надежда, шанс выступить, подготовиться все-таки есть. Я думаю это было самое лучшее [решение]. Поэтому я отнеслась к этому нормально.

[Перенос Олимпиады] — это и хорошо, и плохо. Я всегда люблю смотреть на всё с позитивной стороны, чтобы настроить себя на лучшее. Есть больше времени для подготовки, можно больше отдохнуть перед Олимпийскими играми и начать подготовку. Плохо — что уже настроился на то, что должен быть в топовой форме, чтобы показать все, что можешь. Когда нам сказали, что игры перенесли, надо было менять всё.

[Если Олимпийские игры все-таки отменят, Париже в 2024 году] я точно выступать не буду. Сто процентов нет. Олимпиада в Токио будет моим заключительным соревнованием в большом спорте.

О тренировках

Мы еще сидим на карантине. Нам не разрешают ходить в зал для гимнастов. Это очень долгий [перерыв]. Полностью поменялся план подготовки к Олимпиаде, потому что мы сидим дома. Но надо взять какие-то плюсы: я стала проводить больше времени с семьей, общаться с мужем, научилась лучше готовить. Когда разрешили ездить на велосипедах, я ездила на велосипеде по Ташкенту.

Я делаю какие-то упражнения, качаюсь, бегаю — всё, что можно делать в домашних условиях. Я сейчас больше дала своему организму отдохнуть — и морально и физически. Думаю, что это пошло на пользу, потому что я морально отдохнула. Я уже соскучилась по залу, тренировкам, по тем элементам, которые я не могу делать дома. Это как раз то время, когда можно начинать, потому что появилось огромное желание.

Я провожу в зале три часа в день. Больше я не нуждаюсь. Каждый день, кроме воскресенья. Когда я была помоложе, нормальный распорядок был три тренировки в день, а в среду и субботу — по две тренировки. Мы проводили в зале по 8 часов.

Когда я очень сильно устаю [после тренировок], я выезжаю и катаюсь на лошадях. Мне это очень нравится. Лошади меня заряжают энергией наперед. Я даже ходила и записывалась на секцию конного спорта. Но, к сожалению или к счастью, меня не взяли из-за маленького возраста. Еще я плаваю, хожу в сауну и гуляю со своими собачками. Я очень люблю собак и лошадей.

О любви к гимнастике

Мой старший брат занимался гимнастикой и взял меня с собой в зал. Когда я перешагнула порог из коридора в спортивный зал, я сразу же влюбилась. Меня никогда никто не заставлял идти в зал, я всегда шла сама. И по сей день я прихожу в зал и получаю от этого удовольствие. Наверное, я такая же упертая, как был мой папа. Если я хочу чего-то, я буду идти до конца, чтобы добиться этого.

В [детстве] в течение года я занималась мужской гимнастикой. В мужской гимнастике шесть снарядов многоборья, а в женской гимнастике — четыре. Это два совершенно разных вида спорта. Потом мне сказали: «Оксаночка, тебе надо перейти в женскую гимнастику. Мужская гимнастика для мальчиков, женская — для девочек».

О заработке гимнастов

У любого спортсмена, достигшего каких-то результатов, есть зарплата от Национального олимпийского комитета (НОК). Но мы не зарабатываем как футболисты и теннисисты. Это небо и земля.

Я думаю, [это связано с тем, что] футбол более популярен, его больше рекламируют, там больше спонсоров. Я считаю, у спортивной гимнастики нет такой рекламы, которая могла бы показать этот вид спорта так, чтобы у него появились спонсоры.

Коммерциализации спорта ничего не мешает. Просто надо привлекать людей, которые делали бы рекламу или презентации со спортсменами. Конечно же, в Америке или в Европе это уже давно вышло на тот уровень, что если ты где-то выступаешь и завоевываешь медаль, у тебя обязательно есть спонсоры, у тебя обязательно есть какая-то поддержка. Если привлечь таких инвесторов, которые захотят спонсировать тот или иной вид спорта, это будет прекрасно.

Пока мы этого не ощущаем [влияния пандемии на свой заработок]. НОК оставил нашу зарплату, хотя у нас нет никаких соревнований, мы не выступаем и не показываем каких-то результатов. Это очень помогает. Чувствуется, что ты нужен. Изоляция переносится легче.

О спортивно-театральном шоу «Мой путь»

Шоу перенесено на следующий год. Потому что оно связано с завершением моей карьеры. Хочу сделать большое шоу, чтобы зрители увидели, что есть мужская и женская гимнастика, художественная гимнастика, батут и акробатика. Чтобы родители и дети увидели, какой это красивый вид спорта. В шоу будут выступать мои друзья с разных стран. Но сначала надо выступить на Олимпиаде.

О гимнастике в Узбекистане

Я не знаю, насколько гимнастика популярна у нас в стране. Но могу сказать, что она более популярна у мужчин. Потому что мальчиков приходит больше, чем девочек. Некоторые родители боятся, что дети могут получить травмы, что это очень тяжелый вид спорта. Сейчас, конечно, родители думают, что гимнастика не приносит столько денег, как футбол.

Но я хочу сказать: дайте вашим детям выбор, приведите на гимнастику, пусть они попробуют. Вообще, гимнастика это основа любого вида спорта. Если ты занимаешься гимнастикой два-три года, ты потом можешь пойти в любой спорт. Но если ребенок влюбится в этот спорт, то он останется и сделает всё, чтобы достичь результатов.

Сейчас больше людей идут на художественную гимнастику. Она больше похожа на балет. Там девочки высокие, стройные и худенькие. А у нас больше силовой вид спорта. Если ребенку не понравится в художественной гимнастике, прямо рядом зал спортивной гимнастики.

Изначально родителям не надо думать, что ребенок должен стать олимпийским чемпионом, если он пришел в профессиональный вид спорта. Просто отдайте ребенка в спорт. И ребенок со временем поймет, нравится ли ему это, может ли он этим заниматься. Если не этим видом, он может перейти в другой. Никогда не давите на ребенка. Пусть он идет с радостью, пусть он играет. Результат придет позже. Поэтому дайте ребенку возможность выбрать, что он хочет.

О национализации спортсменов в Узбекистане

Я на это никак не смотрю. Но в нашей стране тоже очень много спортсменов, которые могут достойно представлять Узбекистан. Если спортсмен готовится, а тут взяли кого-то из другой страны, мотивация спортсмена, который всю жизнь тренировался в Узбекистане и хотел выступать за Узбекистан, убивается.

Но, с другой стороны, кого-то если взяли, то наш спортсмен может доказать, что он сильнее, выиграв того на каких-то соревнованиях. Когда есть конкуренция — это замечательно. Поэтому, если ты хочешь и достоин представлять нашу страну, ты должен быть на две головы выше своего соперника по команде.

О работе тренером

Поначалу у меня были травмы, я не думала, что смогу восстановиться после операции на плече и разрыва ахиллового сухожилия. Когда мне предложили быть тренером в Федерации Узбекистана, я подумала, что попробую.

Когда я начала работать с девочками, мне это очень понравилось. Когда постоянно находишься в зале, когда заживают болячки, ты то одно попробуешь, то другое покажешь девчонкам, что и как делать. И так потихоньку я вошла в форму и поняла, что я еще могу и хочу выступать сама. Я благодарна нашим девчонкам, которые тогда были в моей команде, они мне помогли.

Я сказала федерации, что не смогу совмещать и роль старшего тренера, и тренировки. Потому что это очень тяжело. Я выбрала то, что на тот момент было важней: продолжать спортивную карьеру. А тренером можно стать всегда.

В-первую очередь, тренер должен быть требовательным. Он должен научить детей любить тот вид спорта, в который они пришли. Самое главное, чтобы ребенок всегда бежал на тренировку с радостью.

После завершения своей спортивной карьеры я хочу открыть клуб, привлекать молодежь и развивать детский спорт.

О книгах и кино

Мою жизнь изменила одна книга «Повесть о настоящем человеке» (Бориса Полевого — ред.). Это книга о летчике, которому ампутировали ноги, а он все равно стал летать на самолете.

Однажды я лежала после операции, испытывая послеоперационные боли. Я думала: никогда больше в зал не пойду, у меня болит нога, все это брошу. Просто нечаянно включила телевизор и попала на документальный фильм про параолимпийцев. Мне стало так стыдно, что у меня есть руки и ноги, я лежу и плачу, когда люди, не имея рук, не имея ног, добиваются таких целей, переходя через такие трудности. Это тоже очень помогло в моей жизни.

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