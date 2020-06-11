Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 16:30 11 июня выросло на 22 и достигло 4717, сообщило Министерство здравоохранения.

10 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, 4 — в Ташкенте (3 — среди населения, 1 — у прибывшего из-за рубежа и помещенного на карантин), 3 — в Сырдарьинской области и 3 — в Ташкентской. Еще 2 случая диагностировано в Каракалпакстане у водителей грузовиков, прибывших в страну из России через пограничный пост.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3611. Лечение проходят 1087 пациентов.